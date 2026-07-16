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Kaynak: Haber Merkezi

Denizli / Aydın Kılınç / Yeniçağ

Denizli'nin Çameli İlçesi'ne Bağlı Belevi Mahallesi Sakinlerinden Aydın Kılınç, ailesiyle birlikte yaptığı deneme sonucunda siyah domates yetiştirmeyi başardı.

Yıllardır kanser hastalığıyla mücadele eden ve araştırmaları sonucu temin ettiği siyah domates tohumlarını bahçesine Eken Kılınç'ın çalışması başarıyla sonuçlandı. İlk meyvelerini veren siyah domatesler, farklı rengi ve dikkat çeken görünümüyle ilgi gördü.

Belevi Mahallesi'nde ilk kez yetiştirilen siyah domatesler, alternatif ürünlere yönelik önemli bir örnek oldu. Başarılı sonuç alan Aydın Kılınç, siyah domatesin Çameli'nin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayabileceğini göstermiş oldu. Antosiyanin pigmentleri ve likopen içeriğiyle dikkat çeken siyah domates, güçlü antioksidan özellikleriyle biliniyor.

Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilen siyah domatesin; hücreleri oksidatif strese karşı korumaya, kalp ve damar sağlığını desteklemeye, sindirime katkı sağlamaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve göz sağlığını korumaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca içerdiği antioksidan bileşenler sayesinde serbest radikallerle mücadeleye katkı sağlayarak kanser riskine karşı koruyucu beslenme yaklaşımlarında yer alabiliyor.

Belevi Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bu başarılı deneme, siyah domatesin bölgede de yetiştirilebileceğini ortaya koyarken, farklı ürünler denemek isteyen vatandaşlara da örnek oldu.