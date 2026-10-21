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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR'un hizmetlerini dijital dönüşüm, beceri geliştirme ve kapsayıcı istihdam ekseninde güçlendiriyoruz. Aday Havuz Sistemi ve yapay zeka destekli eşleştirme uygulamalarımızla işgücü talebini daha etkin izliyor, iş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Birliği (CPESSEC) Projesi açılış toplantısında, CPESSEC'in 2026 yılı itibarıyla, 10 yıl sonra yeniden dönem başkanlığını üstlendiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini başarıyla yürüten CPESSEC'in üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesini sağladığını belirten Işıkhan, Birliğin, kamu istihdam hizmetlerinde ortak çalışma alanlarının oluşturulması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında önemli bir görevi icra ettiğini ifade etti.

Bu yıl gerçekleştirecekleri yönetici ve uzman konferanslarında çalışma hayatını ilgilendiren en önemli dönüşüm alanlarını ve bu dönüşümün zorunlu kıldığı beceri politikalarını ele alacaklarını aktaran Işıkhan, "Yönetici konferanslarımızda kamu istihdam hizmetlerinde yeşil, dijital ve demografik dönüşüm süreçlerini değerlendirirken, uzman konferanslarımızda ise beceri ihtiyaçlarının öngörülmesi ve kanıta dayalı kamu istihdam politikaları üzerinde duracağız." diye konuştu.

Işıkhan, dünyanın, teknolojik gelişmelerin, demografik değişimlerin ve yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiği kritik bir eşikten geçtiğine işaret ederek, "Her büyük dönüşüm beraberinde yeni fırsatlar kadar önemli riskleri ve zorlukları da getirmektedir. Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri mesleklerin içeriğini ve ihtiyaç duyulan becerileri değiştirirken, yeşil dönüşüm yeni üretim modellerini ve istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Nüfusun yaşlanması, doğurganlık oranlarının azalması ve işgücü hareketliliği ise ülkelerimizin gelecekteki işgücü arzını etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin istihdam politikalarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalamayacağını gösterdiğini belirten Işıkhan, bireylerin değişen çalışma hayatına uyumunu destekleyen, becerilerini etkin biçimde kullanabilmelerini sağlayan politikalara da ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da ev sahipliğini yaptığımız OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nde de bu hususları kapsamlı bir biçimde ele alarak beceri politikalarının, ekonomik rekabet gücü, üretkenlik ve toplumsal refah açısından taşıdığı önemi özellikle vurguladık." diyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beceri politikalarını yalnızca eğitim döneminde kazanılan yetkinliklerle sınırlı görmüyoruz. Erken yaşta güçlü becerilerin kazandırılmasını, çalışma hayatı boyunca öğrenmenin desteklenmesini ve potansiyelleri yeterince değerlendirilemeyen bireylerin üretken bir biçimde işgücü piyasasına dahil edilmesini, bütüncül bir beceri ve istihdam ekosisteminin birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz. Günümüzde karşılaştığımız beceri uyumsuzluklarının önemli bir bölümünün yalnızca yeni becerilere duyulan ihtiyaçtan değil, mevcut becerilerin yeterince etkin kullanılmamasından da kaynaklandığı net bir şekilde görülmektedir. Eğitim, istihdam ve sosyal koruma politikalarımızı birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, bilhassa kadınlarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı grupların sahip oldukları potansiyeli, kalkınma ve gelişme hedeflerimiz açısından çok kıymetli buluyoruz."

"2024 YILINDAN BU YANA 28 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLADIK"

Türkiye olarak bu çok yönlü dönüşüm sürecinde yalnızca gelişmeleri takip etmekle yetinmediklerini, değişen ihtiyaçlara yönelik politikalar geliştirerek kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye ve dönüşüm sürecini etkin biçimde yönetmeye çalıştıklarını anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejimizde dijital ve yeşil dönüşüme uyumu, beceri uyumunun geliştirilmesini, adil geçişin sağlanmasını ve kapsayıcı istihdamın desteklenmesini temel önceliklerimiz arasında belirledik. İŞKUR'un hizmetlerini dijital dönüşüm, beceri geliştirme ve kapsayıcı istihdam ekseninde güçlendiriyoruz. Aday Havuz Sistemi ve yapay zeka destekli eşleştirme uygulamalarımızla işgücü talebini daha etkin izliyor, iş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Beceri Envanteri Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık bin mesleğe ilişkin iş analizleriyle değişen beceri ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve istihdam politikalarımıza yön veriyoruz. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programımız, geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programlarımız ve yeşil dönüşüm odaklı mesleki eğitim kurslarımızla bireylerin işgücü piyasasının değişen beceri ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını destekliyoruz. Geleceğin 100 mesleğinde 12 binden fazla, yeşil dönüşümle bağlantılı 112 meslekte ise yaklaşık 10 bin vatandaşımızın bu programdan yararlanmasını sağladık. Bu programımızla 2024 yılından bu yana 28 binden fazla kişinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladık."

Demografik dönüşüm karşısında kadınlar ve gençlerin sahip olduğu potansiyeli istihdama kazandırmayı öncelikli gördüklerini dile getiren Işıkhan, "İş Pozitif Programımızla yaklaşık 2,8 milyon kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projemiz ve çocuk bakım desteklerimizle kadınların çalışma hayatına katılımını ve istihdamda kalıcılığını güçlendiriyoruz. Gençlerimiz için ise bu yılın başında, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nı hayata geçirdik. Mesleki eğitimden istihdama, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerden meslek lisesi mezunlarına, stajdan ilk işe uzanan süreçleri 5 temel programla bütüncül biçimde destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM DE BU BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIMIZIN ÖNEMLİ BİR BOYUTUNU OLUŞTURMAKTADIR"

"Toplam 472,3 milyar liralık kaynakla 3 yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Yılın dokuz ayında ise yaklaşık 675 bin gencimizi bu programlardan yararlandırdık. Böylece İŞKUR aracılığıyla yalnızca mevcut istihdam ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor, geleceğin becerilerini geliştiren, işgücünün dönüşüme uyumunu güçlendiren ve toplumun bütün kesimlerinin istihdam fırsatlarından yararlanmasını sağlayan bir hizmet yapısını da inşa ediyoruz. Yeşil dönüşüm de bu bütüncül yaklaşımımızın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu dönüşümün çalışanlar ve bölgeler üzerinde karşımıza çıkabilecek muhtemel etkilerinin farkındayız. Bu nedenle adil geçiş yaklaşımını, yeşil dönüşüm politikalarımızın sosyal boyutunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz."

Hedeflerinin dönüşümden etkilenen çalışanların yeni beceriler kazanmasını, farklı istihdam alanlarına geçişlerinin desteklenmesini ve ortaya çıkan fırsatlardan toplumun bütün kesimlerinin yararlanmasını sağlamak olduğunu söyleyen Işıkhan, çalışmalarının Türkiye'nin istihdam politikalarında yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin fırsatlarına ve risklerine de odaklanan uzun vadeli ve bütüncül yaklaşımını ortaya koyduğunu dile getirdi.

İnsan ve toplum odaklı çalışmaların temel hedefinin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirebilmek, potansiyeli ortaya çıkarabilmek, mevcut yeteneklere hak ettiği kıymeti verebilmek ve tüm bu unsurları sosyal korumayla destekleyerek dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde yürütebilmek olduğuna değinen Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarıya ulaşabilmek için kamu kurumlarının, işverenlerin, eğitim kuruluşlarının ve sosyal tarafların güçlü bir işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Kamu kurumları, işverenler, eğitim kuruluşları ve sosyal taraflar arasında güçlü bir işbirliği olmadan bu sürecin hakkıyla yürütülmesi mümkün değildir. Aynı şekilde ülkelerimizin karşılıklı tecrübe paylaşımı da ortak sorunlara yönelik politika kapasitemizi güçlendirecektir. Türkiye olarak 2026 yılı dönem başkanlığımız kapsamında, kamu istihdam kurumlarımız arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeyi ve geleceğin işgücü piyasasına yönelik ortak çalışma alanlarını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Mevcut insan kaynağının değişen koşullara uyum yeteneği, ülkelerin rekabet gücünü ve refahını belirleyen en önemli unsurlardan biri olacaktır. Hedefimiz, teknolojik ve ekonomik dönüşümün sunduğu fırsatları daha nitelikli, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdama dönüştürebilmektir. Sadece Türkiye için değil tüm üye ülkeler ve bölge coğrafyamız için de hayırlı olacağına inandığım bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için tüm üyelerle işbirliği içerisinde çalışmaya ve ortak çözümlere katkı sağlamaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından CPESSEC üyesi ülkelerin temsilcilerine günün anısına hediye verdi.