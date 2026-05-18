İstanbul’un Şişli ilçesinde 26 yıl önce evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma yeniden hareketlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı inceleme kapsamında, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı isimler için “feth-i kabir” kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak, Çağla Tuğaltay’ın yaşadığı apartmana yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşadığı belirtilen ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş.’nin Kilyos Mezarlığı’ndaki mezarı açıldı. Mezardan alınan DNA örneklerinin, genç kızın tırnak altından elde edilen DNA profiliyle karşılaştırılacağı öğrenildi.

OLAY YERİNDE YENİDEN KRİMİNAL İNCELEME

Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde yeniden keşif yapıldı. Ekiplerin apartman girişleri, merdiven boşlukları ve tanıkların işaret ettiği alanlarda detaylı inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ayrıca bodrum kattaki bir dairede luminol yöntemiyle kriminal çalışma yaptığı, bu incelemenin yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerini ortaya çıkarmayı amaçladığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer kişiler olan İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.’nin mezarlarının da önümüzdeki günlerde açılacağı ve alınacak DNA örneklerinin inceleneceği öğrenildi.