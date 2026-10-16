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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gerçekleştirilen soruşturma devam ediyor.

7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli kişilerin sayısı 12'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 7 şüpheli için tutuklama, 5 şüpheli için adli kontrol talep edildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gerçekleştirilen açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, zanlı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği aktarılmıştı.