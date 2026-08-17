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Kaynak: İHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup mevsimlik işçinin çocukları arasında başlayan tartışma, ailelerin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak olayın daha fazla büyümesini önledi.

Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.