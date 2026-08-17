Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u evinde Cerny'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş'ta maç sonu teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

'HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERİYOR

Galibiyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Italiano şunları söyledi:

"İyi bir ilk yarı oynadık. İyi başlangıç yaptık. Tempomuz, kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik.

4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Oyuncularımın verdiği mükemmel bir yanıttı. Bu beni mutlu ediyor, herkes yüzde yüzünü veriyor."

'VLAHOVIC PERŞEMBE GÜNÜ YEDEKTE OLACAK'

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in ne zaman sahada olacağına dair gelen soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, "Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı.Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Dikkatli olmalıyız. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Kondisyona giriyor. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz." diye konuştu.