Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları bankaların mevduat faizlerine doğrudan yansımaya devam ediyor. Nakit birikimi olan vatandaşlar için "en güvenli liman" olarak görülen Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 45 seviyelerine kadar dayandı.
500 bin TL'nin faiz kazancı füze gibi uçtu: Bankaların oranları çoştu
Mevduat faizlerinde 'yüzde 45' zirvesi. 500 bin liranın aylık getirisi 15 bin TL sınırını aştı. İşte banka banka güncel kazanç tablosu.Derleyen: Süleyman Çay
Yapılan son hesaplamalara göre, 500 bin TL’sini 32 günlük vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının net kazancı, bir asgari ücret tutarını geride bırakmış durumda.
Bankacılık sektöründen elde edilen verilere göre, dijital bankacılık kanalları ve "hoş geldin" kampanyalarıyla faiz yarışında başı çeken bankalar, yatırımcılara aylık bazda rekor getiri vaat ediyor.
CEPTETEB, Odea, ON Plus, Alternatif Bank ve ING, yüzde 45 faiz oranıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.
Bu bankalarda 500 bin TL’lik bir ana paranın 32 gün sonundaki net getirisi 16 bin 274 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakam, paranın vade sonunda toplamda 516 bin 274 TL olarak çekilebileceği anlamına geliyor.
İşte bankaların faiz oranları şu şekilde;
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 faiz oranı ile 16.274 TL net getiri.
Odea (Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 16.274 TL net getiri.
ON Plus: %45,00 faiz oranı ile 16.274 TL net getiri.
Alternatif Bank (VOV Hesap): %45,00 faiz oranı ile 16.274 TL net getiri.
ING (Turuncu Hesap): %45,00 faiz oranı ile 16.274 TL net getiri.
QNB (Kazandıran Günlük): %44,50 faiz oranı ile 16.093 TL net getiri.
DenizBank (E-Mevduat): %43,50 faiz oranı ile 15.732 TL net getiri.
Akbank (Vadeli TL): %43,00 faiz oranı ile 15.551 TL net getiri.
GetirFinans (Günlük Vadeli): %43,00 faiz oranı ile 15.551 TL net getiri.
Odea (Yeni Vadeli): %42,50 faiz oranı ile 15.370 TL net getiri.
Hayat Finans (Avantajlı Katılım): %42,23 kâr payı oranı ile 15.272 TL net getiri.
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 15.189 TL net getiri.
Garanti BBVA (E-Vadeli): %42,00 faiz oranı ile 15.189 TL net getiri.
Akbank (Serbest Plus): %42,00 faiz oranı ile 15.189 TL net getiri.
ON (E-Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 15.189 TL net getiri.
GetirFinans (Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 15.008 TL net getiri.
N Kolay (Bono): %40,00 faiz oranı ile 14.466 TL net getiri.
Türkiye İş Bankası: %39,50 faiz oranı ile 14.285 TL net getiri.
Enpara.com: %39,00 faiz oranı ile 14.104 TL net getiri.
NOT: Bu haberde yer alan oranlar bankaların koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.