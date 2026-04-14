Orta Doğu’daki tansiyonun düşürülmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, yatırım dünyasında "savaş fiyatlamasını" tekrar ön plana çıkardı. ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararı ve Hürmüz Boğazı’na dair endişeler, özellikle enerji ve emtia piyasalarında sert kırılmaları beraberinde getirdi.
İslam Memiş'ten altın ve dolar için kritik seviyeler: Piyasalarda büyük abluka başladı
Küresel piyasalar, ABD-İran barış görüşmelerinden sonuç alınamamasıyla yeni bir belirsizlik dalgasına sürüklendi. Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların yeniden "ablukaya" alındığını belirterek, 2026 yılı için yatırımcıları manipülasyonlara karşı uyardı.Derleyen: Hava Demir
"Fiyata Değil, Miktara Odaklanın"
Piyasaların jeopolitik gerilimler nedeniyle geniş bir bant aralığında dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcılar için en kritik tavsiyesini şu sözlerle özetledi:
"Piyasalar tekrar ablukaya alındı. 2026 yılı bir manipülasyon yılı ve yıl sonuna kadar her ay bu süreci farklı dozlarda göreceğiz. Eğer piyasalardaki belirsizliğin cevabını bilmiyorsanız; uzun vadeli strateji belirleyin, fiyata değil miktara odaklanın, ekranı kapatın ve düşüşleri fırsata çevirin."
Kritik Seviyeler ve Piyasa Beklentileri
İslam Memiş’in analizlerine göre, piyasalarda gözler teknik seviyelere çevrilmiş durumda:
BIST 100
12.900 puan seviyesi kritik bir eşik. Savaşın sürmesi durumunda 12.400 puan gündeme gelirken, olası bir barış haberi endeksi 16.000 seviyesine taşıyabilir.
Ons Altın
4.650 - 4.900 dolar bandı "karar bölgesi" olarak izleniyor. 4.650 doların aşağı kırılması 4.400 doları, 4.900 doların aşılması ise 5.100 doları hedef haline getirebilir.
Brent Petrol
96 dolar destek, 112 dolar direnç seviyesinde.
Barış senaryosu fiyatları 80 dolara çekebilirken, çatışmanın şiddetlenmesi durumunda 120 dolar ve üzerindeki seviyeler kaçınılmaz görünüyor.
Yatırımcıya "Sabır" Çağrısı
Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, 2026’nın kısa vadeli al-sat döneminden ziyade, varlık miktarını koruma yılı olduğunu hatırlatıyor.
Uzman isim, piyasadaki anlık gürültüye kulak asmayan ve "ekran kapatıp" uzun vadeye odaklananların bu manipülatif yılı kazançla kapatabileceğini öngörüyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.