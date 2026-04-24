Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Boztepe’de hayata geçirdiği gündüz bakımevi projesinde sona yaklaşıldı. 58 çocuk kapasiteli tesis, bölgedeki kreş ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapımı devam eden Boztepe Gündüz Bakımevi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Genç, projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti. Başkan Genç, “Şu anda nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Çukurçayır-Boztepe bölgemizdeyiz. Özellikle çalışan ailelerimizin ve minik yavrularımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan kreş ihtiyacını karşılamak amacıyla planladığımız ve sözünü verdiğimiz projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz gündüz bakımevimizin fiziki yapımını tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise iç tefrişat ve donanım çalışmalarını en kısa sürede bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

58 ÇOCUĞA HİZMET VERECEK



Tesisin 58 çocuğa hizmet vereceğini ifade eden Genç, “Bu modern yaşam alanımız, çocuklarımıza güvenli, sağlıklı ve donanımlı bir ortam sunacak şekilde tasarlandı. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği bir merkez oluşturuyoruz. Böylelikle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak hem de ailelerimizin sosyal yaşamını kolaylaştıracağız. Verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Şimdiden bu güzel hizmetin yavrularımıza, ailelerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.