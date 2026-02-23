Trabzon'da sokak köpeğinin saldırı girişiminden kaçarken yola atlayıp belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız yaşam mücadelesi veriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, hukuki çerçeve doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sahipsiz hayvanların toplanmasının ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin ise koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirdiği ifade edildi. Talep edilmesi halinde veteriner hekim ve anestezik destek sağlandığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin 450'den 750'ye çıkarıldığı, hâlihazırda 450 köpeğin barındırıldığı ve yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebileceği belirtildi. Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı kurulmasına yönelik yer tahsisinin tamamlandığı, projelerin hazırlandığı ve inşa sürecinin kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

Valilik öncülüğünde belediyelerin katılımıyla birlik kurulmasına yönelik sürecin devam ettiği ifade edilen açıklamada, kamuoyunun resmî açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

