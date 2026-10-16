Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Büyük Astsubay Platformu, 17 Ekim 2026 Astsubaylar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astsubayların yıllardır gündemde olan hak taleplerine dikkat çekti. Özlük haklarından emekliliğe, sosyal olanaklardan görev ortamına kadar çeşitli başlıklara değinilen açıklamada, mevcut sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, astsubayların eğitim seviyeleri dikkate alınarak göreve başlangıç derece ve kademelerinin yeniden belirlenmesi istendi. Hazırlanacak düzenlemenin yalnızca görevdeki personelle sınırlı tutulmaması, emekliler ile hak sahiplerinin de kapsama alınması gerektiği vurgulandı.

Platform, hizmet süresi ve derece-kademe uygulamalarının yanı sıra emeklilik koşullarının, primlerin ve emekli aylıklarını etkileyen ödeme kalemlerinin birlikte değerlendirilmesini talep etti. Maaşlarda yapılacak artışların tek başına yeterli olmayacağına işaret edilen açıklamada, astsubayların gelirleriyle satın alabildiği mal ve hizmetlerin de hesaba katılması gerektiği ifade edildi.

Sosyal haklar kapsamında orduevi, kamp ve lojmanlardan yararlanma şartlarının netleştirilmesi gerektiğini belirten platform, bu alanlardaki uygulamaların astsubayların mesleki itibarını olumsuz etkilememesini istedi. Açıklamada ayrıca görev sırasında meydana geldiği iddia edilen psikolojik baskı ve kötü muamele olaylarının ayrıntılı biçimde araştırılması çağrısı yapıldı. Personelin yaşadığı sıkıntıları çekinmeden bildirebilmesi için güvenilir başvuru yollarının geliştirilmesi de talepler arasında yer aldı.

Açıklamada, "17 Ekim’de şehitlerimizi anacak, gazilerimize minnetimizi sunacak, meslek dayanışmamızı vurgulayacağız. Bunların yanında çalışanların, emeklilerin, dul ve yetimlerin hayatına dokunacak adımlar da konuşulmalıdır. Astsubaylar ayrıcalık değil, yıllardır ertelenen haklarının teslimini istiyor. 17 Ekim’in ardından geriye yalnızca kutlama mesajları değil, çözüm yönünde atılmış somut adımlar kalmalıdır" ifadeleri kullanıldı.