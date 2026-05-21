Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

'KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ HIRPALAR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabı X'den paylaşımda bulundu.

Saral yaptığı paylaşımda, "CHP'de son durum: Körler-sağırlar birbirini hırpalar. Bunlar; Türkiye'ye kör Türkiye'ye sağır" ifadelerini kullandı.