ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak
Kripto varlıklara yönelik denetimlerin artırıldığı Türkiye'de radikal bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün finansmanı ve kara para aklama risklerine karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye genelindeki o ATM’lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu.Dilek Taşdemir
GÜVENLİK VE KARA PARA RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son yıllarda küresel ölçekte popülerleşirken yasa dışı faaliyetlerde kullanılma potansiyeli nedeniyle regülasyonların hedefindeydi.
Türkiye de daha önce transfer limitleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gibi çeşitli önlemleri devreye almıştı.
Kripto ATM'lerinin tamamen yasaklanma gerekçesini açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, şu risklere dikkat çekti:
Kripto varlık işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesi ve kullanıcı kimliklerinin gizlenmesine imkân tanıması, suç ağlarının işini kolaylaştırıyor.
Terör finansmanı ve kara para aklama gibi alanlarda bu cihazların yüksek risk barındırması, tedbirlerin sertleştirilmesini zorunlu kıldı.
Kripto para piyasasının canlanmasıyla birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artmıştı. Son yıllarda, başta metropol kent İstanbul olmak üzere ülke genelinde 100’ün üzerinde kripto ATM’sinin faaliyete geçtiği biliniyordu.
Gelen yeni yasak kararıyla birlikte, sokaklarda ve iş merkezlerinde bulunan bu fiziki cihazların tamamı artık kullanılamayacak.
Ekonomi yönetimi, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine ve güvenliğe yönelik tehditlerini minimuma indirmek amacıyla yasal düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam ediyor.
ATM yasağının ardından, dijital borsalar ve cüzdanlar üzerindeki kimlik doğrulama ile takip mekanizmalarının daha da artırılması bekleniyor.
İşte Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından kripto ATM’leri döneminin resmen kapandığını ilan duyurduğu paylaşım.