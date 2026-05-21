Yeniçağ Gazetesi
21 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak

ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak

Kripto varlıklara yönelik denetimlerin artırıldığı Türkiye'de radikal bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün finansmanı ve kara para aklama risklerine karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye genelindeki o ATM’lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 1

Paris’te katıldığı bir konferansta konuşan ve eş zamanlı olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, bu kararla birlikte Türkiye’de kripto ATM’leri döneminin resmen kapandığını ilan etti.

1 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 2

GÜVENLİK VE KARA PARA RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son yıllarda küresel ölçekte popülerleşirken yasa dışı faaliyetlerde kullanılma potansiyeli nedeniyle regülasyonların hedefindeydi.

2 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 3

Türkiye de daha önce transfer limitleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gibi çeşitli önlemleri devreye almıştı.

3 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 4

Kripto ATM'lerinin tamamen yasaklanma gerekçesini açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, şu risklere dikkat çekti:

4 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 5

Kripto varlık işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesi ve kullanıcı kimliklerinin gizlenmesine imkân tanıması, suç ağlarının işini kolaylaştırıyor.

5 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 6

Terör finansmanı ve kara para aklama gibi alanlarda bu cihazların yüksek risk barındırması, tedbirlerin sertleştirilmesini zorunlu kıldı.

6 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 7

Kripto para piyasasının canlanmasıyla birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de Bitcoin ATM’lerinin sayısı hızla artmıştı. Son yıllarda, başta metropol kent İstanbul olmak üzere ülke genelinde 100’ün üzerinde kripto ATM’sinin faaliyete geçtiği biliniyordu.

7 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 8

Gelen yeni yasak kararıyla birlikte, sokaklarda ve iş merkezlerinde bulunan bu fiziki cihazların tamamı artık kullanılamayacak.

8 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 9

Ekonomi yönetimi, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine ve güvenliğe yönelik tehditlerini minimuma indirmek amacıyla yasal düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

9 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 10

ATM yasağının ardından, dijital borsalar ve cüzdanlar üzerindeki kimlik doğrulama ile takip mekanizmalarının daha da artırılması bekleniyor.

10 11
ATM'lerde yeni dönem: Mehmet Şimşek açıkladı; o ATM'ler artık yasak - Resim: 11

İşte Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından kripto ATM’leri döneminin resmen kapandığını ilan duyurduğu paylaşım.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro