‘Vergi Haftası’ kapsamında kutlamalar yapılsa da Türkiye'de vergi yükünün büyük ölçüde işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların omuzlarında olduğu gerçeği ise biliniyor.

Dün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Son 12 yılda ücretlilerden kesilen gelir vergisinin 5,2 trilyon lira, şirket karlarından alınan kurumlar vergisinin ise 3,6 trilyon lirada kaldığı verilerle açıklamıştı.

HER 100 LİRALIK KAMU GELİRİNİN YAKLAŞIK 86 LİRASI VERGİ

Bugün ise Dünya gazetesinde ‘serbest köşe’ bölümünde Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Mehmet Göktürk, kamu vergilerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü verilerine gö­re; merkezi yönetim bütçe gelirleri yaklaşık 12,8 trilyon TL, vergi gelirleri ise yaklaşık 11 trilyon TL olarak gerçekleştiğini yazan Göktürk, “Bu tab­lo, kamu gelirlerinin yaklaşık %86’sının ver­gi gelirlerinden oluştuğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle; elde edilen her 100 liralık kamu gelirinin yaklaşık 86 lirası vergi siste­mi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu oran, ver­ginin kamu maliyesindeki merkezi konumu­nu açık biçimde ortaya koymaktadır” dedi.