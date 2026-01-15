Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 528 milyar 139 milyon Lira açık verdi. Bütçedeki karadeliğin bilançosu ise 2025 genelinde 1,8 trilyon Lira oldu.

Aralık 2025’te merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 792 milyar TL olarak kaydedilirken, bütçe gelirleri 1 trilyon 263,9 milyar TL seviyesinde kaldı. Kasım ayında 169,5 milyar TL fazla veren bütçe, Aralık'ta 528 milyar Lira açık verdi.

VERGİ YÜKÜ ORTAYA ÇIKTI

Artan vergiler vatandaşın sırtına yük olarak bindi. Hazinenin Aralık ayındaki vergi geliri 1 trilyon 47 milyar 466 milyon Lira oldu. Rakamın bu denli büyük oluşu vatandaşa bindirilen vergi yükünü de ortaya koymuş oldu.

FAİZ DIŞI AÇIK 411,5 MİLYAR TL

Faiz dışı bütçe giderleri aralık ayında 1 trilyon 675 milyar 361 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde faiz dışı bütçe açığı ise 411,5 milyar TL olarak hesaplandı.

2025 yılı genelinde merkezi yönetim bütçe giderleri 14 trilyon 634,7 milyar TL, bütçe gelirleri 12 trilyon 835,5 milyar TL oldu. Böylece yılın tamamında bütçe açığı 1,8 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

VERGİ VE FAİZ DIŞI DENGESİ

Geçen yıl vergi gelirleri 11 trilyon 49 milyar 467 milyon TL’ye ulaşırken, vergi dışı gelirler 1 trilyon 786 milyar 10 milyon TL olarak kaydedildi. Faiz dışı bütçe giderleri 12 trilyon 580,2 milyar TL olurken, yıl sonunda 225,2 milyar TL faiz dışı fazla verildi.