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Kaynak: Haber Merkezi

10 Eylül tarihinde, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Elif Balıkçı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

Yaşanan olay sonrası AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin jandarmadaki işlemleri devame ederken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ANNESİ İTİRAF ETTİ

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı’nın jandarmada ifadesi alındı. Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken olay yerine beyaz renkli bir aracın geldiğini ifade etti. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.

Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini söyledi. Öte yandan çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.