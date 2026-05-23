TFF 1. Lig'e yükselen ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, yeni sezonun ilk transferini yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-beyazlı ekip, sezonu Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'da geçiren orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i kadrosuna kattı.

Bursaspor, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp paylaşımında, “Ailemize hoş geldin Juergen Elitim” ifadelerine yer verdi.

✍️ Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim / Welcome to our family, Juergen Elitim 💚🤍 pic.twitter.com/oVqxhuR8lA — Bursaspor (@BursasporSk) May 23, 2026

AYRILIK DUYURUSU GELMİŞTİ

Legia Varşova, Elitim'e veda mesajı yayınlayıp, kariyerinin kalan süresinde başarılar dileyip teşekkür etmişti.

Aynı şekilde Kolombiyalı futbolcu da Polonya ekibinde geçen 3 yılın ardından veda mesajı yayınlamıştı.

SEZON KARNESİ

26 yaşındaki Elitim, bu sezon takımıyla 36 maça çıktı ve bu süreçte 4 gol atarken 7 de asist yaparak öne çıktı.

Öte yandan istikrarıyla öne çıkan oyuncu, takımıyla Avrupa kupalarında da sahne aldı.

OYNADIĞI POZİSYONLAR

Kolombiyalı yıldız, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapıyor. Transfermarkt verilerine göre ise 2.5 milyon euro değeri bulunuyor.

Elitim, Deportivo ve Racing Santander gibi köklü İspanyol takımların da formasını terletti.