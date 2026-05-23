Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor’un transferinde son aşamaya geldiği iddia edilen Juergen Elitim, Legia Varşova’ya resmen veda etti.

Polonya temsilcisi de 26 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu için teşekkür mesajı yayımladı.

LEGIA VARŞOVA AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Legia Varşova tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Juergen Elitim Legia’dan ayrılıyor.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu üç yıldan sonra kulübümüzü terk ediyor. Üç sezon boyunca Legia Warszawa ile Polonya Kupası'nı ve iki kez Polonya Süper Kupası'nı kazandı ayrıca UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde yer aldı. Formamız altında 107 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

Juergen Elitim teşekkür ederiz ve kariyerinin devamında başarılar dileriz!”

ELITIM DE VEDA MESAJI PAYLAŞTI: 'BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Kolombiyalı futbolcu da yayımladığı mesajda kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Elitim açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bu benim ve ailem için çok zor bir an. Üç yıl geçti, ama Legia’daki zamanımın çok daha uzun sürdüğünü hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, taraftarlardan ve tüm kulüpten bu kadar büyük bir sevgi beklemiyordum. Hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum.

Legia için, bu renkler için oynamak bana büyük bir gurur verdi. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum herkese teşekkür ederim. Ailem ve ben sizi asla unutmayacağız ve her zaman hatırlayacağız.

Son teşekkür sözlerim taraftarlarımıza. Durum ne olursa olsun, her zaman inanılmazdınız. Takımın en çok ihtiyaç duyduğu anda bizi desteklediniz. Bizi asla yalnız bırakmadınız. Bunun için çok minnettarım.”