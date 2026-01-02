Ara transfer döneminde arka arkaya transferleri patlatan Bursaspor’da bir gelişme daha yaşandı. Samsunspor’dan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu da kadrosuna eklemek için anlaşma sağladılar.

HEDEF TFF 1. LİG

Daha önce Eyüp Akcan, Rahmetullah Berişbek, Baran Başyiğit ve Halil Akbunar transferlerini duyuran Bursaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Bursaspor’un hedefi doğrudan TFF 1. Lig’e yükselmek.

SONER AYDOĞDU'NUN DEVRE PERFORMANSI

Kariyerinde birçok takımda forma giyen tecrübeli isim, Bu sezon Samsunspor formasıyla Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 16 maça çıktı. 1 gol, 1 asistlik katkısı oldu.