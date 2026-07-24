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Kaynak: İHA

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, henüz kaynağı tespit edilemeyen yangın kısa sürede büyüyerek binayı etkisi altına aldı. Yükselen dumanları ve alevleri fark eden mahalle sakinlerinin acil çağrısı üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangın sonrası binada gerçekleştirilen arama çalışmalarında, talihsiz genç Erkut Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Şentürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Faciaya yol açan yangının çıkış sebebini aydınlatmak adına, emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.