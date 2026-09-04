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Kaynak: İHA

Bursa'da yaralı halde bulunarak koruma altına alınan kirpi, gümüş martı ve kukumav kuşu, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilen üç yaban hayvanı, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğayla buluşturuldu. Hayvanların özgürlüklerine kavuştuğu anlar görüntülendi. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.