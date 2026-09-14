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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın talimatları doğrultusunda yapılan saha taramalarında bakım ve yenileme ihtiyacı belirlenen yollar için planlamalar oluşturuluyor. Ekipler, ağustos ayında yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından eylül ayında da yol yenileme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’ndeki Çevre Bağlantı Yolu’nun 2,8 kilometrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgenin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan bağlantı yolunda yapılan çalışmayla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini hedefliyor.