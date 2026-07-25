Bursa'nın Kestel ilçesinde patikadan yamaca düşerek mahsur kalan bir kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Kestel ilçesine bağlı Alaçam mevkisinde meydana geldi. Patikada ilerlediği sırada dengesini kaybederek yamaca düşen bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen arama ve kurtarma çalışmasının ardından mahsur kalan kişi bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.