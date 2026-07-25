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Kaynak: İHA

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan Malta bayraklı "Amisos" isimli kargo gemisinde meydana gelen olayda iki Türk denizci yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden denizcilerden birinin Balıkesir'in Gönen ilçesinden 4. Kaptan Suat Arı, diğerinin ise geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, iki kaptanın denetim veya bakım çalışması kapsamında geminin kapalı bir bölümüne girdikleri, burada oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayın ardından geminin bulunduğu İtalya'da adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gemi idari gözetim altına alınırken, yetkililer kapalı alan çalışma prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor.