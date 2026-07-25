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Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi (ASP), Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı.

Meclis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Roma Statüsü'ne taraf devletlerin 24 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen özel oturumda Han hakkındaki disiplin sürecini değerlendirdiği belirtildi.

Gizli oylama sonucunda 82 taraf devletin desteğiyle alınan kararda, Kerim Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğinin tespit edildiği ve Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi kapsamında görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, disiplin sürecine ilişkin tüm tarafların haklarına ve mahremiyetine saygı gösterilmesi yönündeki çağrının sürdüğü ifade edildi.

SAVCILIK GÖREVİNİ YARDIMCILARI YÜRÜTECEK

UCM tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Han'ın Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılması ve 8 Haziran 2026'da görevden uzaklaştırılmasının ardından olduğu gibi, Savcılık Ofisi'nin başsavcı yardımcıları tarafından yönetilmeye devam edeceği kaydedildi.

Mahkeme, süreç boyunca çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek mağdurlar adına hesap verebilirlik ve adalet ilkesine bağlılığını koruduğunu vurguladı.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kerim Han hakkında iki kadın tarafından cinsel taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Kimliği "Sarah" takma adıyla açıklanan eski bir UCM çalışanı, resmi bir ziyaret sırasında Han'ın kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu öne sürerken, "Patricia" takma adını kullanan başka bir kadın da kariyerinin önceki dönemlerinde benzer şekilde cinsel tacize maruz kaldığını iddia etmişti.

Han ise söz konusu iddiaların ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak görevinden izin almıştı.

Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunmasıyla uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.