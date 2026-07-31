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Kaynak: İHA

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun Harmanlı mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Şengül B. (57) idaresindeki 34 GCE 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Şengül B. ile araçta bulunan Faik Ö. (68), Melek U. (56), Fatma I. (51), Şule Ç. (49) ve 5 yaşındaki Aytekin Ayaz B. yaralandı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.