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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 plakalı hafif ticari araç sürücüsü F.K., önünde seyreden 42 plakalı hafif ticari kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet karşı şeride geçerek, S.K. (40) yönetimindeki 34 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü F.K. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan A.T.D. (30), Ş.M.D. (31), O.Ş. (28) ve karşı yönden gelen hafif ticari aracın sürücüsü S.K. (40) yaralandı. Kazaya neden olan 68 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü F.K. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.