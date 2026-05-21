Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kazada can kaybı yaşanmazken sürücüye ağır para cezası uygulandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabri K. yönetimindeki 16 KLH 01 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLMETREYİ REDDETTİ

Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkolmetre testini kabul etmediği öğrenildi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis ekipleri tarafından sürücüye alkolmetre testini reddettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Şarampole uçan kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.