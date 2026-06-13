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Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletli 2 kişi bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gece saatlerinde kapalı olan dükkana defalarca ateş açılırken iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir iş yerine, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatleri sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokak’ta, sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.

Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, kapalı olan işletmeye tabancayla defalarca ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarında hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.