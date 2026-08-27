Bursa Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan firarilerin adalet önüne çıkarılması amacıyla geniş çaplı bir saha çalışması yürüttü. Takip neticesinde, haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezaları yer alan 3 hükümlünün gizlendiği adresler belirlendi.
Çalışmalar kapsamında, haklarında 20 yıl, 21 yıl ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın adresleri tespit edildi.
Ekiplerin operasyonunda, 41 yaşındaki A.Ç.'nin 7, 34 yaşındaki Ü.U.'nun 16, 36 yaşındaki Ş.D.'nin ise 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Baskın esnasında görevlilerin geldiğini fark eden hükümlülerden biri, kaçmak amacıyla binanın çatısına yöneldi. Binaların çatıları arasında atlayarak izini kaybettirmeye çalışan firari, polisin dikkati sayesinde kısa sürede etkisiz hale getirildi.
Emniyetteki adli süreçleri tamamlanan 3 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.