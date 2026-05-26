Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker’in kullandığı motosiklet refüje çarparak devrildi.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Toker’in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarpmasının ardından sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Ertuğrul Toker’in cenazesi, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlattı.