İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süpürtü Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Raşit Paşa'ya ait kanatlı ve küçükbaş hayvan işletmesinde meydana gelen yangında toplam 580 kanatlı hayvan telef oldu.

Yangın, 15 Mart 2026 akşamı saat 19.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım alevlerin başlamasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen İnegöl Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla çiftlik genelinde etkili oldu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonucunda 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz olmak üzere toplam 580 kanatlı hayvan telef oldu. Çiftlikteki diğer hayvanlardan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, çiftliği büyük ölçüde kullanılamaz hale getirdi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Sobadan kaynaklandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.