Fatih’te bulunan bir binanın 3. katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki yangın söndürülürken, binada mahsur kalan 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıkan yangında 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.