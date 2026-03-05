3 Mart’ta Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde Ç.Ç. ve eşi İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Ç.Ç. eşini karnından yaraladı. İ.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ç.Ç., ekiplerin eve gelmesinin ardından odasının kapısını kilitleyerek eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ç.Ç.’nin kendine bıçakla zarar vermesini engelleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Ç.Ç. emniyette alınan sorgusunda, “Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.