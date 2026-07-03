Kaynak: İHA

Bursa'da doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kentin farklı noktalarında ortaya çıktı. Domuzlar bu kez hem mahalle aralarında hem de vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği bir mesire alanında görüntülendi.

Nilüfer ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde sokaklarda yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Benzer bir manzara da Kent Ormanı'nda yaşandı. Piknik yapmak amacıyla ormanlık alana gelen vatandaşlar, yiyecek arayışındaki bir domuz ailesiyle karşı karşıya geldi. Kent ormanındaki o anlar da yine vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.