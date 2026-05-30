Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İznik yönünden Yenişehir istikametine doğru seyir halinde olan Mahar A. idaresindeki 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yoldan savrularak yol kenarında yer alan bir zeytin tarlasına uçtu.

Kazanın ardından çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lüks zeytin bahçesine giren otomobilde yolcu konumunda bulunan Fatma A., Mahmut A., Ahmet A. ve Rua A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahaleleri tamamlanan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Mahar A. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.