Bursa Devlet Tiyatrosu, Molière’in ünlü eseri “Scapin ve Yeni Dolapları”nın prömiyerini bu akşam tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Orhan Veli Kanık’ın çevirisiyle sahnelenen oyun, Vlad Trifaş’ın rejisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Klasik komedinin çağdaş bir yaklaşımla yorumlandığı yapımın müzikleri de yönetmenin elinden çıktı.

Dekoru Büşra Eroğlu, kostümleri Berna Yavuz, ışık tasarımını ise Tolga Korucuoğlu hazırladı. Mizah aracılığıyla işlenen temalarla dolu oyun, seyirciye eğlenceli ve düşündürücü bir akşam vaat ediyor.

Gençlerin aşkına engel olmaya çalışan baskıcı ailelere karşı akıl ve kurnazlıkla direnişin hikâyesini anlatan eser, prömiyerini Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde bu akşam saat 20.00’de gerçekleştirecek.

Oyun, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde saat 20.00’de, 31 Ocak’ta ise 15.00 ve 20.00 seanslarıyla aynı sahnede seyirciyle buluşmaya devam edecek.