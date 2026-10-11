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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin tehdit ve provokasyonlarının Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

NSosyal hesabından açıklama yapan Duran, Katz'ın ifadelerini İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde yaşanan siyasi çaresizliğin bir yansıması olarak değerlendirdi.

"SİYASİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik suçlamalarının Gazze'deki politikalarını gölgeleyemeyeceğini vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür."

Duran, söz konusu yaklaşımın uluslararası kamuoyunu yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU DEĞİŞTİREMEYECEKLER"

Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunmayı sürdüreceğini ifade eden Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir."