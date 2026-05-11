Günlerdir AKP’ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100’e çok önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, “yarın AKP’ye katılıyorum. İçim çok rahat” sözlerini sarf etti.

‘ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ’

Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini iddia eden Köksal, “Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti” sözlerini sarf etti.

Özgür Özel’in kendisine kocandan boşan mesajı attığını öne süren Köksal, "Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı. Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım? Özgür Özel mesajında affetmem için yalvaracaksın dedi. Boşan, mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi" dedi.

'CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI'

“CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı” diyen Köksal, “Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın, dedi” ifadelerini kullandı.

CHP’den neden istifa ettiği hakkında da konuşan Köksal, “31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP'miz değil. Ben artık hırsızlığı yolsuzluğu savunamam! Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor.

Ben yalnız değilim. Afyonkarahisar'ın bir evladıyım. Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler” dedi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU AKP'YE GEÇECEK

Köksal, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede Meclis'in çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda.

SEÇİM ZAMANI GELMEYEN OTOBÜSLER PROTESTO İÇİN GELDİ

CHP Genel Merkezi'nden beni protesto etmek için otobüs getirmişler. Günlerce mesaj attılar. Belediye binasının önüne saydırdım sadece 173 kişi geldi. Seçim zamanı gelmeyen otobüs ne tesadüftür ki şimdi geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEKSEN BAĞIMSIZ KAL DEDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılmama razı olmadı ama beni kararlı görünce illa istifa edeceksen bari bağımsız kal, dedi. O görüşmemizde kendisine de söyledim. Ben zaten bağımsız gibiydim, bize hiçbir görev verilmiyordu, dedim.

'MOBİNGE UĞRADIM VE ARTIK YORULDUM'

CHP'nin adı toplumu rahatsız eden şeylerle gündeme geliyor. Geçmişte bu tip olaylara karışanlar mutlaka ihraç edilirdi, artık bunları eleştirenler ihraç ediliyor. Mobinge uğradım ve artık yoruldum.

'İYİ Kİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMİŞİM'

İyi ki o kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy vermişim. Özgür Özel kurultaydaki rekabeti unutamıyor. İyi ki kurultayda Özgür Özel'e oy vermemişim."