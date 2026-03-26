Rol aldığı projelerdeki performansıyla öne çıkan Binici, konuk olduğu programda bu kez özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Aile ilişkileri ve çocukluk yıllarıyla ilgili bilinmeyenleri ilk kez paylaşan oyuncu, yaşadıklarını anlattı.

“BENİ BABAANNEM YETİŞTİRDİ”

Anne ve babasıyla güçlü bir bağ kuramadığını ifade eden Binici, küçük yaşlardan itibaren babaannesinin yanında büyüdüğünü dile getirdi.

“Beni babaannem yetiştirdi. Onunla aramdaki bağ, anne ve babamla kurduğum bağdan çok daha kuvvetliydi. Onlarla böyle bir yakınlık oluşturamadık. Rahmetli babaannem benim için hem anne hem baba gibiydi” sözleriyle duygulandırdı. Ayrıca anne ve babasının kendi ilişkilerine odaklı bir yaşam sürdüğünü de belirten oyuncu, bu durumun kendisini etkilediğini söyledi.

“KENDİ DÜNYALARINDA SADECE İKİSİ VAR”

Binici, “Onlar hâlâ birbirlerine çok bağlı. Kendi kurdukları dünyada yalnızca ikisi var, başka kimseye yer yok” ifadelerini kullandı.

“ERKEN YAŞTA BÜYÜMEK ZORUNDA KALDIM”

Çocukluk dönemine dair bir başka detayı da paylaşan oyuncu, küçük yaşta sorumluluk almak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Çok erken büyüdüm diyebilirim. Hatta çocukluğuma dair bir fotoğrafım bile yok” dedi.