Türk futbolunda son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Burak Yılmaz için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Gaziantep FK’daki görevinden ayrılan Burak Yılmaz, Türkiye’de teknik direktörlük kariyerine ara verme kararı aldı. Haberde genç çalıştırıcı, bu kararını yakın çevresiyle de paylaştığı ifade edildi.

AVRUPA HEDEFİ

Burak Yılmaz’ın kariyerine yurt dışında devam etmek istediği belirtildi.

Özellikle Avrupa’da bir teknik ekip içinde yer alma ya da doğrudan takım çalıştırma seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

CEZALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Gaziantep FK’nın Çaykur Rizespor’a mağlup olduğu maç sonrası yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı.

TFF ve MHK’ye yönelik sert sözleri sonrası Burak Yılmaz’a 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin lira para cezası verilmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

40 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş’ta geçici görevle başladı. Daha sonra Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK takımlarında görev yaptı.