Gaziantep FK'da Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz'ın maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı ceza belli oldu.

BURAK YILMAZ'A CEZA YAĞDI

PFDK tarafından açıklanan karara göre; Burak Yılmaz müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 160 bin TL para cezası, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle de 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası aldı.