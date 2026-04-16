Gaziantep FK'da Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz'ın maç sonu yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı ceza belli oldu.

PFDK kararları açıklandı: Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu - Resim : 1

BURAK YILMAZ'A CEZA YAĞDI

PFDK tarafından açıklanan karara göre; Burak Yılmaz müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 160 bin TL para cezası, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve kişilik haklarına saldırı nedeniyle de 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası aldı.

