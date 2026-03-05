Fenerbahçe'ye evinde 4-0 yenilerek C Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, taraftardan ligde oynayacakları Fatih Karagümrük maçı için destek istedi. Burak Yılmaz bu maçtan da istedikleri sonucu alamamaları durumunda istifa edebileceğinin sinyallerini verdi.

BURAK YILMAZ: 'ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM AMA OYUNCULARIMIN CANI SAĞ OLSUN'

Burak Yılmaz Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde ofsayt beklediklerini ancak verilen gol kararına şaşırdığını belirterek, "İkinci golde ofsayt bekledik. 2-0 oldu ve sonra kırıldık. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun." dedi.

'BEN ARTIK OFSAYTI BİLMİYORUM.'

Futbolculuğu döneminde sık sık ofsayta kalmasına atıfta bulunan Burak Yılmaz, "Ben artık ofsaytı bilmiyorum! Önceden bilmiyordum artık hiç bilmiyorum ne diyeyim ya hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

'BURASI İÇİN ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTIM'

Taraftarın maç sonu tepkisine de değinen Burak Yılmaz, "Taraftarlarımız bana 'Burası senin babanın çiftliği değil.' dedi. Buna çok üzüldüm. Ben burası için büyük fedakarlıklar yaptım. Bu şehri çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Taraftarımızın da başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.

'BAKTIK OLMUYOR ONLARI DAHA FAZLA ÜZMEYİZ, GEREĞİNİ YAPARIZ'

Ligde Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın saatini eleştiren Yılmaz, "Pazar günü 13.30'da oynuyoruz. 13.30'da maç ne kadar doğru, hepimiz orucuz. Bunu da düşünmüşlerdir." dedi ve bu karşılaşma için taraftara şu sözlerle seslendi:

"Pazar günü ne olur en kalabalık maçımızı oynayalım. Onlara yalvarıyorum buradan. Ondan sonra baktık kötü oluyor protestolarını da etsinler. Zaten biz de onları daha fazla üzmeyiz, gereğini yaparız."