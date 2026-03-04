Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 yenerek C Grubu’nu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

MAÇ 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanması planlanan maç ışıklandırma sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

GAZİANTEP FK'NIN ERKEN BULDUĞU GOL İPTAL OLDU

Kritik mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Gaziantep FK Sorescu ile henüz ikinci dakikada bulduğu golde ofsayta takıldı.

MUSABA İLK YARININ SKORUNU BELİRLEDİ

İlk yarısı tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada Fenerbahçe Anthony Musaba’nın 33. dakikada attığı golle öne geçti.

Yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremeyen Sarı Lacivertliler ilk yarıyı bu golle önde kapattı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Soyuma odasına moralli giden Fenerbahçe ikinci yarıya da Sidiki Cherif’in kaydettiği golde uzun süre VAR’ın ofsayt incelemesinden gelecek kararı bekledi. Heyecanlı bekleyiş sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe orta noktayı gösterdi ve Fenerbahçe 52’de farkı ikiye çıkardı.

ARCHIE BROWN SON BÖLÜMDE 1 GOL, 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Farkı artırmasının ardından oyunda kontrolü iyice eline alan Fenerbahçe son bölüme girilirken oyuna ikinci yarıda dahil olan Dorgeles Nene’nin golüyle 79’uncu dakikada adeta maçın fişini çekti.

Nene’nin golünde asisti yapan Archie Brown bu kez Oğuz Aydın’ın asistinde 86’da ağları havalandırarak skoru tayin etti.

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI C GRUBU'NU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.

TAKIMLAR ISINMAK İÇİN YENİDEN SAHAYA ÇIKTI

Stadyum ışıklarındaki sorunun giderilmesiyle birlikte iki takımın oyuncuları yeniden ısınmak için sahaya çıktı ve bir kez daha son hazırlıklarını yaptı.

GAZİANTEP FK 0-4 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

2' Gaziantep FK'da ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Sorescu topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

LEVENT MERCAN'IN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ

15' Levent Mercan'ın uzaklardan sert şutunda top üst direkten geri döndü. Fenerbahçe gole çok yaklaştı.

GAZİANTEP SAVUNMASI CHERIF'E GEÇİŞ İZNİ VERMEDİ

17' Sidiki Cherif ceza sahası içerisinde tehlikeli bölgede buluştuğu topu ayağından açmasıyla birlikte Gaziantep FK savunması araya girerek pozisyonu savuşturdu.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

22' Fred'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Rodrigues Musaba'dan önce araya girerek topu kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert Müldür ceza sahası dışına açılan topu kontrol edip şutunu çekti ancak çerçeveyi tutturamadı.

GAZİANTEP FK KULÜBESİ ÖNÜNDE TARTIŞMA YAŞANDI: 3 SARI KART ÇIKTI

28' Gaziantep FK yedek kulübesinin önünde topun oyun alanını terk etmesiyle birlikte bir anda gerilim yükseldi. Fred'in Gaziantep FK kulübesiyle girdiği tartışmaya diğer oyuncular da müdahil oldu.

Kısa süre sonra tarafların sakinleşmesiyle birlikte hakem Adnan Deniz Kayatepe, Fenerbahçe'den Fred'e, Gaziantep FK'nın yedek oyuncusu Arda Kızıldağ ve maç analisti Anıl Demirci'ye sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE MUSABA İLE ÖNE GEÇTİ

33' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Musaba ilk şutunda savunmadan seken topun ikinci kez önüne düşmesini affetmedi ve düzgün bir vuruşla köşeden ağları havalandırarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

40' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında; Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba bu kez şutunda Burak'ı geçemedi.

CHERIF ÖNEMLİ FIRSATTAN YARARLANAMADI

42' Sorescu'nun hatasında topla buluşan Cherif Kerem ile verkaç yaparak kaleyi karşısında buldu. Şutunda son anda kayarak müdahalede bulunan Abena topun kaleye gitmesini engelleyerek mutlak golü önledi.

GUENDOUZI GOLE YAKLAŞTI

43' Kornerden yapılan ortada Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Guendouzi gelişine şutunu çekti. Ancak top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

MAXIM'İN TEHLİKELİ FRİKİK ŞUTUNDA TOP BARAJDAN SEKEREK DIŞARI ÇIKTI

45+3' Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Maxim topun başına geçti. Maxim'in şutunda top barajdan sekerek kornere çıktı.

İLK YARI SONUCU: GAZİANTEP FK 0-1 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

48' Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile golü buldu. Yardımcının bayrağı ofsayt nedeniyle havaya kalkarken uzun süren VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe orta noktayı gösterdi. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

GAZİANTEP FK TEHLİKELİ GELDİ: GUENDOUZI SON ANDA ARAYA GİRDİ

69' Lungoyi ceza sahası içerisine girdi. Şutunda son anda Guendouzi araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. Atağın devamında topla buluşan Sorescu şansını denedi ancak şutunda isabeti bulamadı.

KEREM'İN ŞUTUNDA BURAK GOLE İZİN VERMEDİ

74' Fenerbahçe üçüncü gol için bastırıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda Burak gole izin vermedi.

FENERBAHÇE NENE İLE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

79' Archie Brown'un son çizgide içeri çevirdiği topu kale önünde tamamlayan Dorgeles Nene farkı üçe çıkardı.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL TESPİT EDİLDİ

82' Camara golü buldu. Ancak öncesinde Mert Müldür'e yaptığı müdahalede hakem Adnan Deniz Kayatepe faul tespit ederek golü geçersiz saydı.

ARCHIE BROWN ASİSTİNE BİR DE GOL EKLEDİ

86' Oğuz Aydın'ın arka direğe çevirdiği topu Archie Brown tamamladı ve Fenerbahçe skoru 4-0'a getirdi.