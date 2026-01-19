Her yıl düzenli olarak katıldığı Suudi Arabistan merkezli Joy Awards töreninde bu sene yer almayan Burak Özçivit, kulislerde yoğun tartışma konusu oldu. Ünlü oyuncunun organizasyon tarafından kara listeye alındığı öne sürülüyor.

Kuruluş Osman dizisiyle dünya çapında tanınan Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile evliliği, aile hayatı ve başarılı projeleriyle yıllardır magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri. Oyuncu, dizinin yedinci sezonunda ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrılmış, sakallarını keserek yeni bir imaj benimsemiş ve yakın zamanda tiyatro sahnesine adım atarak kariyerinde farklı bir sayfa açmıştı.

Özçivit bugüne dek çok sayıda uluslararası etkinlik, ödül töreni ve özel davette boy gösterdi. En sık ziyaret ettiği ülkeler arasında Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve Bangladeş öne çıkıyordu. Özellikle Joy Awards’a her yıl davetli olarak katılan ünlü isim, bu kez törende görülmeyince dikkatler hemen üzerine çevrildi.

KARA LİSTE İDDİASI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Burak Özçivit, geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile katıldığı Joy Awards’ta kendilerine ayrılan yeri beğenmemiş ve organizasyon hakkında sosyal medyada eleştirel bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımın kısa süre sonra silindiği belirtilirken, organizasyon yetkililerinin bu tutumu affetmediği ve Özçivit ile eşini bu yıl davet etmediği konuşuluyor.