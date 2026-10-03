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İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, AK Partili eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının karıştığı fon skandalındaki milyarlık hisse satışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Satış işleminin finansal gerçekliklerle uyuşmadığını savunan Dalgın, "Küçük yatırımcının sırtından birilerine çıkış imkanı sağlanmıştır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerindeki piyasa derinliğini örnek gösteren Dalgın, hacmi düşük bir hissenin bu denli yüksek bir meblağla fona nasıl satılabildiğini sorguladı.

"ALICISI OLMAYAN FİYAT ASKIDADIR, TEORİKTİR"

Dalgın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Hazinesi için sıkıntı olan 'alıcı bulamama' sorunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı için nasıl mesele olmadı? Hem ABD Hazine Bakanı hem Goldman Sachs ABD 10 ve 30 yıllık tahvillerinde yeterli alıcı olmamasından şikayetçi. 8 trilyon dolarlık, yani Türk ekonomisinin beş katı büyüklüğünde bir piyasadan bahsediyoruz. Bu örnek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın çok düşük derinliği olan bir hisseyi nasıl bir fona satabildiği konusunu yine akla getiriyor."

Türkiye'nin en köklü şirketlerinde bile bu hacimde bir satışın piyasayı sarsacağını vurgulayan Dalgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin en büyük halka açık şirketlerinin bile 2 milyar TL’lik hissesini satmaya kalksanız alıcı bulmanız zor olabilir, hisse fiyatı düşebilir ve söz konusu şirketin yatırımcı ilişkileri birimi hemen size ulaşıp şirketinin değerini savunmaya çalışır. Çünkü bir satış işleminde fiyat kadar likidite, yani alıcı olması da elzemdir. Alıcısı olmayan fiyat askıdadır, teoriktir. Fon skandalının pek çok açısından birisi de küçük yatırımcının sırtından birilerine çıkış imkanı sağlanmasıdır. Bu durum hayatın doğal akışına aykırıdır."

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında bugüne dek şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı ise 56'ya ulaştı. Operasyonun siyasi ayağında ise eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın borsa işlemleri mercek altına alındı.

İddialara göre Kaya çifti, Borsa İstanbul'da Özata Denizcilik'ten toplamda 163 milyon 46 bin TL'lik hisse alımı gerçekleştirdi. Çift, fon krizi patlak vermeden hemen önce, alımdan sadece 4 ay sonra bu hisseleri yaklaşık 2 milyar 170 milyon TL'ye elden çıkardı. Yüzde 1.231 oranında kar elde edilen bu işlemle, yatırılan ana para yaklaşık 13 kat değerlenmiş oldu.

Sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya bir açıklama yaparak; hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve yürütülecek hukuki sürecin gölge altında kalmadan, bağımsız bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla siyasi sorumluluk alarak görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.