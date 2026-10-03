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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında eski hakem Alper Ulusoy'un ifadesinde adı geçen Bünyamin Gezer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ulusoy, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, dönemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimi ile bazı basın mensupları arasında yakın ilişkiler bulunduğunu öne sürmüş ve Bünyamin Gezer'in de aralarında yer aldığı dört ismin banka hesaplarının incelenmesini talep etmişti.

'HESAPLARIMIN İNCELENMESİNE RAZIYIM'

Bünyamin Gezer, sessizliğini bozarak söz konusu iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bünyamin Gezer şu ifadeleri kullandı.

"FIFA yaptığımız zaman elimizi öpmeye kalkanlar usulsüz raporunu ifşa Edip eleştirdiğimiz zaman hesaplarımızın incelenmesi yönünde iftira atıyorlar. Ben incelenmesine razıyım. Sen hakemlik yapabilmek adına aldığın usulsüz raporunu savcılığa verip incelenmesine razı mısın? Hadi hodri meydan!"