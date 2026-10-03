İstanbul merkezli yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında hakem Alper Ulusoy'un savcılık ve hâkimlik aşamalarında verdiği ifadelere ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.
Eski hakemin ifadesinde Erman Toroğlu detayı: 'Banka hesapları soruşturulsun'
'Hakemler dosyası' soruşturmasında eski hakem Alper Ulusoy'un ifadesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Eski MHK yönetimi ile bazı basın mensupları arasında yakın ilişkiler bulunduğunu öne süren Ulusoy, dört ismin banka hesaplarının ve olası çıkar ilişkilerinin araştırılmasını talep etti.Kaynak: Haber Merkezi
Tahkim Kurulu kararıyla hakemliğe döndükten sonra kendisine yönelik sistematik ve dayanaksız ithamlarda bulunulduğunu savunan Ulusoy, dönemin Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimi ile bazı basın mensupları arasındaki ilişkilerin araştırılmasını istedi.
DÖRT İSMİ TEK TEK SAYDI
Alper Ulusoy, ifadesinde bazı basın mensuplarının dönemin MHK yönetimiyle yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunu öğrendiğini ve bu kişilerin kendisine yönelik kamuoyu algısını yönlendirdiğini düşündüğünü belirtti.
Burak Doğan'ın haberine göre Alper Ulusoy'un ifadesi şöyle:
"Bu Merkez Hakem Kurulu’nun başındaki kişilerle olan ilişkilerimden de bahsetmek istiyorum. Tahkim Kurulu kararı sonrasında hakemlik hayatıma geri döndükten sonra sistematik olarak sürekli şahsıma mesnetsiz ithamlarda bulunan o dönemki Merkez Hakem Kurulu ile yakın arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduklarını öğrendiğim basın mensuplarının da hakkımdaki algı manipülasyonu üstlendikleri kanaatindeyim.
Bu şahıslar hiçbir zaman benimle iletişime geçip bilgilerin doğruluklarını teyit etmeden mesnetsiz ve gerçek dışı haberler yaptılar. O tarihte A Spor’da yayın yapan Erman Toroğlu, TRT’de yayın yapan Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe isimli gazeteciler sürekli olarak şahsıma karşı mesnetsiz ithamlarda bulundular.
Bu kişiler şahsım hedef olurken aynı zamanda adı geçen MHK’nda bulunan şahıslar için de her zaman olumlu ifadeler kullanmışlardır. Basında yakın ilişkide bulundukları bu şahısların da banka hesapları dahil soruşturulmasını, MHK ile aralarındaki maddi-manevi çıkarların tespit edilmesini, yurt dışından kendilerine maddi çıkar sağlayacak şekilde uygun fiyatlı gayri menkul alıp almadıklarının, ayrıca şahsımla ilgili bir belgeleri mevcut ise kanıtlamalarını talep ediyorum."
FERHAT GÜNDOĞDU VE SERDAR TATLI SÖZLERİ
"Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu’dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılması istemiş midir?
Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir?
Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır?
1 yıl önce TV’de Ferhat Gündoğdu’dan özür dileyen Süper Lig kulübü Başkanı neden 1 yıl sonra Ferhat Gündoğdu için “görevden gitmelidir, şahsi meseledir” demiştir?
Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?"