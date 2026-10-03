Eski hakemin ifadesinde Erman Toroğlu detayı: 'Banka hesapları soruşturulsun'

FERHAT GÜNDOĞDU VE SERDAR TATLI SÖZLERİ

"Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu’dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılması istemiş midir?

Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir?

Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır?

1 yıl önce TV’de Ferhat Gündoğdu’dan özür dileyen Süper Lig kulübü Başkanı neden 1 yıl sonra Ferhat Gündoğdu için “görevden gitmelidir, şahsi meseledir” demiştir?

Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?"