Milli futbolcu Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalke 04'ün şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga 2'de 2025-2026 sezonu son hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte sona erdi. Schalke'nin ardından Bundesliga'ya yükselen ikinci takım belli oldu.

ELVERSBERG BUNDESLIGA'YA YÜKSELDİ

Tarihi bir başarıya imza atan Almanya'nın köy takımı Elversberg son hafta evinde Preussen Münster'i 3-0 yenerek 59 puanla ikinci sırada yer aldı ve Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.

Elversberg gelecek sezon tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele edecek.

HANNOVER EVİNDE KAZANAMADI VE PADERBORN PLAY-OFF'A KALDI

Hannover'in evinde Nürnberg ile 3-3 berabere kalmasının ardından Paderborn ligi 3. sırada bitirerek Bundesliga'ya yükselmek için Wolfsburg ile play-off maçı oynamaya hak kazandı.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Preussen Münster'in ardından Bundesliga 2'ye veda eden ikinci takım ise Greuther Fürth oldu. Ayrıca Fortuna Düseldorf ise ligi 16. sırada bitirerek Play-Out'a kaldı.

Bundesliga 2'nin 34. hafta maç sonuçları şöyle:

Elversberg 3-0 Preussen Münster

Schalke 04 1-0 Braunschweig

Karlsruher SC 1-2 Bochum

Magdeburg 0-1 Kaiserslautern

Arminia Bielefeld 6-1 Hertha Berlin

Greuther Fürth 3-0 Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 3-3 Nürnberg

Darmstadt 98 0-2 Paderborn

Dynamo Dresden 2-1 Holstein Kiel