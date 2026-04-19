Etkinlikte soruları yanıtlayan sanatçı, özellikle Versace imzalı kolye ve yüzükleriyle adeta parladı. Takılarının değeri ve ağırlığı hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Röportaj sırasında geçmişte basın mensuplarıyla yaşadığı gergin anlara da esprili bir dille değinen Ersoy, “Kimse ağzımın içine girmiyor” sözleriyle o günleri kendi üslubuyla tiye aldı.

Öte yandan İbrahim Savun’un, İbrahim Tatlıses hakkında yönelttiği soruya verdiği yanıt da dikkat çekti. Tatlıses’in hastanede olduğu hatırlatıldığında, “Kendisi İsviçre’de, nasıl görüşeyim?” ifadelerini kullanan Ersoy’un bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.